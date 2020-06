Sjokktallene: – Grunn til å tro at sysselsettingen vil bedre seg ytterligere

FØLGER MED: Rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen, Nordea Markets. Foto: Are Haram

Fredag kom det inn at 2,5 millioner nye jobber ble skapt i USA sist måned, mens det var ventet at 7,5-8 millioner jobber ble borte. Det var ventet at arbeidsledigheten skulle komme inn på rundt 20 prosent, mens den falt isteden fra 14,7 prosent til 13,3 prosent.

Det fikk Wall Street til å skyte stor fart. Dow Jones steg 3,32 prosent til 27.154,37. Nasdaq steg 2,06 prosent til ny all-time high på 9.814,08. S&P 500 steg 2,62 prosent til 3193,93. Etter fredagens rally er indeksen bare 1 prosent ned siden nyttår.

«Med en fortsatt gradvis gjenåpning av økonomien i USA, er det grunn til å tro at sysselsettingen vil bedre seg ytterligere. Men det vil ta lang tid før ledigheten er på et lavt nivå som før coronapandemien», skriver Joachim Bernhardsen, Nordea-analytiker.

«I alt en arbeidsmarkedsrapport som var klart sterkere enn ventet. Og selv om man skal være forsiktig med å ekstrapolere fra én observasjon, tyder rapporten på at gjeninnhentingen i amerikansk økonomi har startet tidligere enn ventet», skriver Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

President Donald Trump kom etter rapporten med masse skryt og ros til seg selv. Men var de så bra som statistikken skal ha det til? Washington Post skrev lørdag om et notat i bunn av rapporten.

I bunnen av arbeidsledighetsrapporten sto det at dersom det ikke hadde skjedd en «feilklassifisering», ville den «generelle arbeidsledighetsraten ha vært rundt 3 prosentpoeng høyere enn rapportert». I så fall var ledigheten i mai rundt 16,3 prosent. Det ville like fullt vært en bedring hvis man legger til 3 prosentpoeng på ledigheten i april, som i så fall var på 19,7 prosent.