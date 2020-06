KPI steg 0,2 prosent i mai

(Saken oppdateres)

Konsumprisindeksen (KPI) var opp 0,2 prosent fra april til mai, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen var i mai en vekst på 1,3 prosent.

SSB påpeker at myndighetenes tiltak for å begrense coronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i mai. Selv om flere tjenester igjen er tilgjengelige og inngår som normalt i KPI blir andre tjenester fortsatt særskilt behandlet.

«Tjenester der det i mai har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør i overkant av 4 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene. I overkant av 2 prosent har fått estimert pris basert på prisutviklingen i total KPI fra april til mai mens tilsvarende andel har fått estimert pris basert på sesongfaktorer», heter det.

Den største bidragsyteren til oppgangen i mai var prisene på biler, som hadde en økning på 2,2 prosent fra april. I tillegg steg prisene også på strøm, klær, alkoholholdige drikker, samt vedlikehold og reparasjon på verksted.

I motsatt retning trakk passasjertransport med fly ned 8,1 prosent, og det er ifølge SSB de estimerte prisene på utenlandsreiser som stod bak den målte nedgangen. Matvareprisene bidro også til å dempe oppgangen.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,1 prosent i mai.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 3,0 prosent. Det var ifølge TDN Direkt som ventet.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) var ned 2,7 prosent fra april til mai. Over året falt produsentprisene 17,5 prosent.

Kraftige prisfall på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter i mai trakk ned PPI, til tross for en nokså solid økning i prisen på råolje.