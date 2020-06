Handelsbanken venter nullrente ut 2023

Det går frem av Handelsbankens morgenrapport fredag. Neste torsdag kommer rentebeskjed fra Norges Bank.

Kari Due Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, venter at rentebanen vil være den samme som den var i mai. 7. mai kuttet Norges Bank renten til null, noe som var uventet for mange. Av 21 økonomer spurt av Bloomberg, ventet 19 uendret rente på 0,25 prosent. Kun to ventet kutt til null, og Due-Andresen var den eneste norske.

Andresen og Handelsbanken uttaler at det ikke er grunnlag for at Norges Bank skal endre på renteutsiktene allerede, tross at norsk økonomi har vist bedring fra tidligere i coronakrisen.

Fordi det ikke har kommet noe medisinsk løsning på coronaviruset, vil vi fortsatt måtte leve med en usikkerhet og arbeidsledigheten vil bli høy fremover, ser Handelsbanken.

PS! Norges Bank kuttet styringsrenten fra 1,5 til 1 prosent 13. mars, deretter ned til 0,25 prosent 20. mars.