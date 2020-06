Trump-rådgiver Kudlow: – Veldig god sjanse for en V-formet utvikling

Larry Kudlow, økonomisk direktør i Det hvite hus, sier til CNN at den amerikanske økonomien er i ferd med å komme seg etter konkurser og problemene coronaviruset har skapt.

– Det er en veldig god sjanse for at det blir en V-formet utvikling. Arbeidsledigheten vil falle, og 2021 kommer til å bli et solid, solid år, sier Kudlow ifølge Bloomberg.

Han tegner altså ikke et like kritisk bilde som Fed-sjef Jereme Powell gjorde nylig. Fed varslet for kort tid siden at det vil bli nullrente i lang tid, og at økonomien vil hangle en god stund.



20 prosent vekst

Donald Trumps økonomiske rådgiver sier videre at USA er i rute for 20 prosent vekst i løpet av andre halvdel av 2020, og at arbeidsløsheten vil gå under 10 prosent innen 2021.

Han antyder at bonusutbetalingene på 600 dollar i uken til amerikanere som ble permitterte under coronakrisen, vil bli avsluttet 31. juli. Han mener en slik løsning kan hindre amerikanerne å få tilbake jobbene sine dersom bonusutbetalingene vil fortsette.

Kudlow hintet videre om at Trump ser på nye tiltak for å hjelpe folk tilbake til jobben, men røpet ingen konkrete detaljer, ifølge Bloomberg.

Arbeidsledighet på 8 prosent eller mer

Robert Kaplan, sjefen for Federal Reserves Dallas-kontor, synes også ting ser lysere ut. Blant annet når det kommer til antall arbeidsledige.

– Tallene er på vei ned nå. Vi kommer til å få positiv jobbvekst i juni, juli og fremover. Men selv med den veksten vil vi avslutte året med økt arbeidsledighet, sier Robert Kaplan.

Han spår at arbeidsledigheten vil være på 8 prosent eller mer ved nyttår. Tidligere i våres spådde han at arbeidsledigheten kunne nå 20 prosent.

Arbeidsløsheten gikk overraskende ned til 13,3 prosent i mai. Det var på forhånd ventet at arbeidsledigheten skulle komme inn på nesten 20 prosent som følge av coronavirusets ringvirkninger.

Fed har anslått at arbeidsledigheten vil falle til 9,3 prosent i løpet av de siste tre månedene i år.