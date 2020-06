Yale-økonom: – Dollaren vil falle veldig kraftig

Roach går så langt som å spå dollaren ned 35 prosent mot andre store valutaer. Han begrunner det med USAs underskudd, skriver Marketwatch.

Han frykter at Kinas fremvekst vil ta handelspartnere fra USA, og at den amerikanske dollaren vil bli svekket dramatisk. Roach ser slutten på dollarens tid som verdens reservevaluta.

– Dollaren vil falle veldig, veldig kraftig, sier Roach.

Han tror dollaren vil lide av coronakrisen, og at den amerikanske økonomien var stresset allerede før pandemien. Roach spekulerer i om at den amerikanske regjeringens kraftige pengetiltak for å dempe coronaskadene, kan bare gjøre ting verre for dollaren.

Donald Trump, USAs president, er blant dem som ønsker seg en svakere dollar.

Tirsdag ettermiddag koster en dollar 9,51 kroner.