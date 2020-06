Spår positiv fremtid for norsk økonomi

DNB Markets har fått tilgang på nye tall i aktivitetsnivået i norsk økonomi og oppdaterer derfor sine spådommer om tiden fremover.

Hovedvariablene de har lagt til grunn for prognosene er fastlands-BNP, arbeidsledighet, inflasjon og boligpriser.

Den største forandringen siden siste oppdatering er at apriltallene for BNP sammen med fall i antall arbeidsledige, i tillegg til at reiserestriksjonene blir lempet på.

Dette gjør at DNB Markets anser at pausen i aktivitet vil bli kortere enn først ventet. I tillegg har oljeprisen økt i det siste og investeringene i oljesektoren ser også ut til å være oppadgående.

Meglerhuset understreker imidlertid at det er stor usikkerhet i markedet og at ting endrer seg raskt.

BNP-fall

«Vi estimerer at fastlands-BNP vil falle med 4,3 prosent i 2020», skriver DNB Markets i rapporten.

Bakgrunnen for reduseringen i BNP-fall kommer av at arbeidsledigheten har falt fra 10,4 prosent i mars, til 5,8 prosent i starten av juni. Tidligere estimerte man med et BNP-fall på 5,9 prosent inneværende år.

«Økningen i aktivitet vil være størst i starten og vi tror at bedringen vil avta i andre halvår av 2020», heter det i rapporten.

Boligpriser

Coronakrisen har ennå ikke påvirket boligprisene i nevneverdig grad. Det var et lite fall i boligpriser i mars og april, men det snudde raskt.

DNB Markets tror prisene vil øke med 2,8 prosent i 2020. Sesongjustert økte boligprisene 1,4 prosent i mai sammenlignet med forrige måned.

«Vi så for oss at en generell svekkelse av kjøpskraft og økende usikkerhet med tanke på lønn ville påvirke etterspørselen negativt. Hittil ser det ut til at markedet har fungert godt til tross for aktivitetsrestriksjoner, og mange salg har gått gjennom», skriver DNB Markets i sin rapport.

Inflasjon

Meglerhuset ser for seg en kjerneinflasjon på 2,8 prosent i 2020. Gjennomsnittlig kjerneinflasjon de første fem månedene var 2,6 prosent, og DNB Markets tror derfor at inflasjonen vil øke noe i andre halvår.

«En svak krone ser ut til å ha hatt innvirkning på prisøkninger i kombinasjon med lavere produksjon. Vi tror lave energipriser vil påvirke konsumprisindeksen (KPI) og gjøre den mye lavere enn kjerneinflasjonen i år. Vi ser for oss en KPI på 1,1 prosent i 2020».