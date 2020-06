Detaljhandelen i USA overrasker stort

Detaljhandelomsetningen i USA gikk opp 17,7 prosent i mai på månedsbasis. Det var på forhånd ventet en oppgang på 8 prosent, ifølge TDN Direkt.

Eksklusivt kjøretøysalg gikk salget opp med 12,4 prosent, mot ventede 5,5 prosent.

President Donald Trump er rask med å reagere:

Wow! May retail sales show biggest one-month increase of ALL TIME, up 17.7%. Far bigger than projected. Looks like a BIG DAY FOR THE STOCK MARKET, AND JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2020

Industriproduksjonen i USA gikk opp 1,4 prosent. Det var på forhånd ventet en oppgang på 2,9 prosent.

De amerikanske børsene er på vei mot en god dag tirsdag. Investorene følger utviklingen på alle nøkkeltall, men nylig har flere dårlige makrotall blitt oversett.

Larry Kudlow, økonomisk direktør i Det hvite hus, sa nylig til CNN at den amerikanske økonomien er i ferd med å komme seg etter konkurser og problemene coronaviruset har skapt.

– Det er en veldig god sjanse for at det blir en V-formet utvikling. Arbeidsledigheten vil falle, og 2021 kommer til å bli et solid, solid år, sier Kudlow ifølge Bloomberg.

Han tegner altså ikke et like kritisk bilde som Fed-sjef Jereme Powell gjorde nylig. Fed varslet for kort tid siden at det vil bli nullrente i lang tid, og at økonomien vil hangle en god stund.

Donald Trumps økonomiske rådgiver sa videre at USA er i rute for 20 prosent vekst i løpet av andre halvdel av 2020, og at arbeidsløsheten vil gå under 10 prosent innen 2021.