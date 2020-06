Russlands sentralbank ventes å kutte styringsrenten til historisk lavt nivå

Denne uken kan Russlands styringsrente bli satt ned til historisk bunnivå, melder CNBC.

Den russiske sentralbanken kommer fredag med en ny rentebeslutning, og ifølge CNBC er det blant økonomer ventet et kutt på 50 basispunkter, til 5,00 prosent.

Det vil bety at renten settes ned igjen til det laveste nivået siden oppløsningen av Sovjetunionen, etter at den var nede på samme nivå sommeren 2010.

Andre økonomer ser imidlertid enda større rentekutt, på 100 basispunkter.

Laveste på seks år nå

Russlands sentralbank og sentralbanksjef Elvira Nabiullina kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i april, til 5,50 prosent, som er landets laveste rentenivå på seks år.

Sentralbanken viste til dramatiske endringer siden det forrige rentemøtet i mars, med coronavirusets herjinger og tilknyttede restriksjoner i både Russland og verden forøvrig.

Basert på nye prognoser for inflasjonen og den økonomiske utviklingen i Russland, holdt sentralbanken og Nabiullina også døren åpen for ytterligere rentekutt.

Tvil rundt effekt fra kutt

Ifølge CNBC er det imidlertid en vurdering blant økonomer at et rentekutt vil ha lite å si for Russlands økonomi nå.

Det vises blant annet til mangel på etterspørsel for kreditt og investeringer fra landets bedrifter.

Sjeføkonom Vladimir Tikhomirov i BCS Global Markets sier til CNBC at Russlands økonomi bremset opp også før coronavirusets utbredelse, særlig innen landets eksportdrevne sektorer, som utgjør en stor del av russisk bruttonasjonalprodukt.

«Den beste bekreftelsen på denne trenden er at mange russiske selskaper har økt utbytteutbetalingene til aksjonærene betydelig, fremfor å velge å sette av litt penger til ekspansjon», sier BCS-sjeføkonomen til CNBC.