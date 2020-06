Ekspertene venter ingen overraskelser fra Olsen

Norges Bank kuttet styringsrenten fra 1,5 til 1 prosent 13. mars, deretter ned til 0,25 prosent 20. mars. Til manges overraskelse kuttet sentralbanken styringsrenten til null i mai.

På forhånd er det lave forventninger om at det blir noen overraskelser denne gang. TDN Direkt har snakket med Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, SpareBank 1 Markets og Capital Economics. Alle venter uendret styringsrente på null.

Det er nok rentebanen videre som kommer til å få mest oppmerksomhet torsdag.

Flesteparten venter uendret rentebane fremover, mens Danske Bank ser gradvis økning fra slutten av 2022. Capital Economics ser uendret rentebane ut minst 2022.

Norges Bank varslet i mai at renten ville bli liggende på null ut rentebanen, som da gjaldt ut 2023. Sentralbanken antydet også at det ikke er aktuelt å senke videre til negativ rente.

«Selv om vi vet mer enn vi gjorde i mai, er det fortsatt uvanlig stor usikkerhet om utviklingen framover. Vi tror derfor at Norges Bank vil presentere en rentebane som er veldig lik den fra mai. Men vi ser et visst potensial for en høyere rentebane mot slutten av prognosehorisonten, siden utsiktene ikke er like dystre som de var i mai», skriver Dane Cekov i Nordea Markets' morgenrapport.

– Etter gjenåpningen er mobiliteten normalisert og privat forbruk er tilbake på fjorårets nivå samtidig som smitteutviklingen er under god kontroll. Boligmarkedet har stabilisert seg, global vekst ser ut til å ha bunnet ut og kombinasjonen av høyere oljepriser og endrede skatteregler betyr lavere nedsiderisiko for oljerelaterte næringer, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til TDN Direkt.