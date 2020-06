Rentedommen er klar

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent, ifølge en melding fra Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Stor usikkerhet

Coronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Siden rentemøtet i mai har aktiviteten tatt seg raskere opp enn lagt til grunn. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og oljeprisen har økt.

Aktiviteten er likevel ifølge komiteen betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien.

Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav noe lenger frem i tid.

På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, komiteen. Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk.

«Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres,» heter det.

Norges Banks prognose viser at den første renteøkningen kan komme i slutten av 2022.

Les mer i Pengepolitisk Rapport her.

Spådommene

Det var på forhånd lave forventninger til de store overraskelsene.

Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, SpareBank 1 Markets og Capital Economics ventet ifølge TDN Direkt uendret styringsrente på null.

Kronen

I etterkant av rentedommen styrker kronen seg marginalt både mot euro og dollar. EURNOK noteres i skrivende stund til 10,72, mot 10,73 i forkant og USDNOK fra 9,55 til 9,53.