Bank of England holder renten uendret, men høyner obligasjonskjøpene

Bank of England har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,1 prosent. Beslutningen var enstemmig. Siden coronaviruset brøt ut har sentralbanken kuttet renten to ganger, fra 0,75 prosent.

Sentralbanksjef Andrew Bailey har tidligere signalisert at Bank of England vil vurdere negativ styringsrente, men presisert at denne vurderingen vil ta tid.

Og det har ikke vært ventet noe kutt til negativ rente denne gang.

Kvantitative lettelser

Den britiske sentralbanken øker imidlertid sine kvantitative lettelser i form av obligasjonskjøp med 100 milliarder pund, til 745 milliarder pund.

100 milliarder pund tilsvarer drøyt 1.180 milliarder kroner.

På forhånd var det ifølge Reuters ventet en økning på minst 100 milliarder pund.

Enkelte av økonomene nyhetsbyrået har snakket med, blant annet fra ING og Nomura, ventet imidlertid en økning på 150 milliarder pund.

Neil Wilson, sjefanalytiker ved handelsplattformen Markets.com, ventet obligasjonskjøp på opp mot 200 milliarder pund, kanskje til og med mer, ettersom 100 milliarder pund bare vil holde til utgangen av sommeren. Ifølge The Guardian peker han også på at de reelle, langsiktige økonomiske utfordringene vil åpenbare seg nærmere høsten.

Svake utsikter for sysselsettingen

Bank of England viser til tegn til at privatforbruket og produksjonen fra tjenestesektoren tar seg opp igjen, og at pengepolitiske lettelser vil støtte utviklingen.

Det pekes imidlertid på at det fortsatt er nedsiderisiko for verdensøkonomien, blant annet med coronasmitte i fremvoksende markeder og nye smittetilfeller i utviklede økonomier.

For Storbritannias del peker sentralbanken på at bruttonasjonalprodukt har begynt ta seg opp igjen etter nedgangen på hele 20 prosent i april og fallet på 6 prosent i mars, men at arbeidsmarkedet har svekket seg vesentlig, og at utsiktene er svake når det kommer til sysselsetting de kommende kvartalene.