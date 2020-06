Ekspertene i limbo før detaljhandelen for mai

UROLIG: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets frykter han har sett for mye på kortdata før fredagens detaljhandelstall. Her sammen med kollega Pål Ringholm.

UROLIG: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets frykter han har sett for mye på kortdata før fredagens detaljhandelstall. Her sammen med kollega Pål Ringholm. Foto: Iván Kverme

Detaljhandelen tok seg stort opp i april, og kommende fredag får vi vite om trenden fortsatte i mai.

Det som på forhånd er sikkert, er at ekspertene er usikre på utfallet.

Spredningen i meglerhusenes estimater er stor, og varierer ifølge en rundspørring TDN Direkt har gjort mellom minus 3,5 prosent (DNB Markets) og pluss 8,0 prosent (Nordea Markets).

– Rentekutt bidrar

Gjennomsnittet av syv meglerhus ligger på 2,2 prosent oppgang fra april til mai.

Nordea-analytiker Dane Cekov mener flere indikatorer peker mot en økende optimisme blant husholdningene siden mars.

– Korttransaksjonsdata viser at husholdningenes etterspørsel etter varer økte markert i mai. Rentekuttene fra Norges Bank har nok bidratt til å løfte konsumet, mens reiserestriksjonene har ført til en vridning mot økt forbruk her hjemme. Oppgangen er nok bredt basert i mange av næringene i detaljhandelen, sier han til nyhetsbyrået.

Upresise kortdata?

I SpareBank 1 Markets er sjeføkonom Harald Magnus Andreassen urolig for at han har sett for mye på kortdata.

– Jeg tviler litt på at disse tallene er rimelige, og er urolig for at disse er for upresise til å si noe fornuftig, sier han.

Andreassen venter en oppgang på 2,0 prosent fra april til mai, men blir ifølge TDN Direkt ikke overrasket om utfallet blir lavere.