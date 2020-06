AKU-ledighet ventes til 3,8 prosent i april

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) ventes å vise en sesongjustert ledighet på 3,8 prosent i april, melder TDN Direkt. Det fremgår av estimater hentet fra fem makroøkonomer.

Til sammenligning viste forrige måling en ledighet på 3,6 prosent.

Deltakerne i undersøkelsen er DNB Markets, SEB, Handelsbanken Capital Markets, Eika Gruppen og Sparebank 1 Markets. Av deltakerne venter Handelsbanken Capital Markets en AKU-ledighet på 3,9 prosent. DNB Markets venter en AKU-ledighet på 3,8 prosent, mens sjeføkonom Jan Andreassen i Eika Gruppen venter en ledighet på 4,0 prosent.

For å redusere utvalgsusikkerheten er AKU-tallene basert på gjennomsnittet av tre måneder. Tallene for april er derfor et gjennomsnitt for perioden februar til april. I AKU-tallene defineres man først som arbeidsledig når man har vært permittert i minst tre måneder.

Statistisk sentralbyrå legger frem tall for den sesongjusterte AKU-ledigheten onsdag 24. juni klokken 08:00.