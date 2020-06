Salget av nye eneboliger i USA steg med 16,6 prosent i mai på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 676.000 enheter.

Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet at salget ville være opp 2,9 prosent, melder TDN Direkt.

I morgenrapporten til DNB Markets onsdag skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen at boligtallene er «overraskende gode», men påpeker at nivået er godt under førkrisenivået.