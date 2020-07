Troen på euroøkonomien er i ferd med å ta seg opp

Etter en bunnotering i april – på linje med den gang finanskrisen var på sitt verste – begynte den såkalte ESI-indikatoren så vidt å ta seg opp i mai. I juni skyter den fart og øker fra 64,7 til 75,7 i eurosonen, ifølge foreløpige tall fra EU-kommisjonens økonomidirektorat. For hele EU går indeksen fra 66,7 til 74,8. Det er den største oppgangen som er målt i noen måned.

Indikatoren, som lodder stemningen i økonomien, ligger fortsatt betydelig lavere enn før koronakrisen rammet. Så sent som i februar lå den på 104,5.

Mens oppgangen i mai var forsiktig og bare gjaldt deler av økonomien, peker pilene nå oppover i alle sektorer som måles: industri, tjenester, varehandel og byggebransjen samt blant forbrukerne.

Alle de store eurolandene viser en markant bedring. I Frankrike øker indeksen med 9,4, mens den går opp 8,3 i Nederland og 8,2 i Spania og Italia. I Tyskland er oppgangen på 6,6.

Også forventningene til arbeidsmarkedet gjorde et hopp i måneden som straks er over. En egen indikator her øker med 12,7 poeng til 82,8 i de 19 eurolandene. For alle de 27 EU-landene går indikatoren opp 11,9 poeng til 82,7.

(©NTB)