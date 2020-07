Biden ønsker å fjerne Trumps skattekutt og øke selskapsskatten

Den demokratiske presidentkandidaten fortalte beskjeden under en digital innsamlingsaksjon på mandag. Den totale kostnaden for Trumps skattekutt er estimert å være rundt 2 trillioner amerikanske dollar.

Biden har, i motsetning til Trump, holdt seg til digitale kampanjer og sa at bedringen etter coronakrisen kan bringe en mulighet for å styrke den amerikanske middelklassen. Dette sier han skal skje gjennom å fjerne Trumps skattekutt og øke selskapskatten.

Les også: Trumps skattekutt vil gi kortvarig positiv effekt



Vil øke selskapsskatten

Videre sa presidentkandidaten at han ønsker å øke selskapsskatten til 28 prosent. Den er i dag 21 prosent. Biden sa videre at en slik økning i selskapsskatten vil kunne bidra med økte statlige inntekter på rundt 1,3 trillioner amerikanske dollar, over det neste tiåret.

Trump mister fotfeste

De siste meningsmålingene viser at Trump henger bak Biden. Forrige mandag svarte Trump på meningsmålingene med at det samme skjedde i 2016. Videre sa han at han er sikker på at historien vil gjenta seg.