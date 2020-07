Kraftige PMI-hopp

Den norske innkjøpssjefindeksen steg i juni med 4 poeng til 48,9. Dermed faller fortsatt aktiviteten i norsk økonomi, men fallet er bremset mye opp fra bunnen i mars, da indeksen var nede i 42,3.

Det er flere bedrifter som melder om fallende aktivitet enn om økende. Delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting trekker ned, men ligger nå like under 50. Fallet dempes av nedgang i leverandørenes leveringstid.

Egentlig i pluss

Ujustert steg PMI til 51,3, som indikerer økt aktivitet, men DNB Markets viser til at nivået normalt er høyt ved inngangen til sommeren, slik at sesongjusterte tall fortsatt er under 50.

Samtidig viser endelige tall for PMI for eurosonen litt bedre tilstand enn de foreløpige. Fra mai til juni steg PMI fra 39,4 til 47,4, omtrent 1 poeng mer enn i de foreløpige tallene.

Ifølge IHS Markit, som utfører PMI-undersøkelsen, er nivået nå konsistent med et BNP-fall på omtrent 2 prosent.

På det verste tilsvarte PMI et BNP-fall på 30 prosent.

.