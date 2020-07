Holder reporenten på 0 prosent og øker de kvantitative lettelsene

Programmet deres for aktivakjøp er økt med 200 milliarder svenske kroner, fra 300 milliarder til 500 milliarder. Aktivakjøpene skal vare gjennom juni 2021.

Videre melder sentralbanken at de vil begynne å kjøpe selskapsobligasjoner i september.

Hovedstyret i sentralbanken har også besluttet å senke renten og forlenge løpetiden på lånene til bankene.

Tiltakene er satt i gang for å unngå at nedgangen i økonomien og inflasjonen blir unødvendig lang og dyp. Tiltakene skal videre bidra til at det er tilgang til finansiering til en lav kostnad og gi støtte til bedring i økonomien og inflasjonen.