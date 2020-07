Islands sentralbank mener bankene er solide, men advarer om gjeldsboble

«De store bankene på Island er sterke nok til å takle enhver økonomisk forstyrrelse forårsaket av Covid-19-pandemien, men potensielle gjeldsbobler som kan oppstå etter krisen må følges nøye med på», sier sentralbankens komité for finansiell stabilitet onsdag.

«Bankene er også godt rustet mot utfordringer takket være en sterk kapital- og likviditetsposisjon», skriver sentralbanken i en rapport.

Samtidig advarer sentralbanken mot at det kan oppstå gjeldsbobler i kjølvannet av viruskrisen, men at både bankene og sentralbanken, som har gjennomført rentekutt, har forberedt seg godt.

Gjeldsutvikling og rentekutt

Sentralbanken har kuttet styringsrenten til 1 prosent, og har dermed redusert renten kraftig etter at den var på 4,5 prosent for litt over ett år siden.

I mai spådde sentralbanken at økonomien på Island ville krympe med 8 prosent i år, den største sammentrekningen på et århundre.

«Som en konsekvens av situasjonen vi er i er det viktig å overvåke utviklingen i gjeldsnivået i privat sektor fremover, og iverksette passende tiltak hvis økt risikovilje fører til overdreven kredittvekst», står det i rapporten fra sentralbanken.