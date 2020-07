DNB og Nordea spår den videre veien for kronen

Det svinger for kronen.

I løpet av formiddagen i dag styrket den seg markant (rundt ti øre) mot både euro og dollar, for siden å falle tilbake igjen.

EURNOK står i skrivende stund i 10,77, tilsvarende en styrkelse på drøye to øre i dagens handel. USDNOK står i 9,6182, som er omtrent uendret.

Fra bunnrekorden på 12,67 20. mars, styrket kronen seg utover våren slik at EURNOK kom ned i 10,46 8. juni. USDNOK gikk i samme periode fra 11,81 til 9,26.

Siden har altså kronen svekket seg igjen.

Spår mer volatilitet

Nordea Markets tok for seg det siste døgnets kronebevegelser i onsdagens morgenrapport, og pekte der på positive oljelagertall fra USA og en økende coronasmitte som øker usikkerheten i markedene.

«Den nærmeste tiden tror vi derfor at vi fortsatt vil oppleve betydelige svingninger i kronen. Norges Bank økte i går de daglige kronekjøpene fra 2,3 til 2,5 milliarder kroner. Om vi forlenger denne takten ut året vil Norges Bank ende opp med å kjøpe omkring 500 milliarder kroner i løpet av 2020», skriver rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen.

Han tror den oljeselskapenes skattepakke ligger bak økningen i kronekjøpene.

«Oljeselskapene kjøper vanligvis kroner for å betale skatt, men utsatt skatt/hele fratrekket av investeringer første året øker underskuddet i år og Norges Bank må kjøpe mer», fortsetter han.

– Motposten mangler

I DNB Markets minner seniorøkonom Kyrre Aamdal om at Norges Banks kronekjøp gjøres på vegne av staten for å dekke opp for statens overføringer fra pensjonsfondet – for å dekke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet (bruken av oljepenger).

«Som kjent har dette underskuddet økt kraftig i forbindelse med coronakrisen. Under normale omstendigheter vil Norges Banks kronekjøp, og oljeselskapenes kronekjøp for å dekke skattebetalinger, i store trekk være oppveid av underskudd i utenrikshandelen utenom olje og gass. Netto kronekjøp blir dermed lite påvirket over tid», skriver han.

«Men under coronakrisen vil Norges Banks økning i kronekjøp ikke ha tilsvarende motpost. Det kan bidra til å trekke kronen noe sterkere over tid. På kort sikt er det imidlertid andre krefter som dominerer», fortsetter seniorøkonomen.