Sterke PMI-er

ISM-tallene fra USA er opp 2,8 poeng fra mai. PMI-tall fra Norge og eurosonen er opp henholdsvis 4 og 8 poeng.

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektorer kom inn på 52,6 for juni. DNB Markets’ estimater lå på 53, og konsensus lå på 49,8. ISM tallene for mai lå på 43,1.

Det ble tidligere i dag levert PMI-tall for Norge, den justerte innkjøpssjefsindeksen for norsk industri havnet på 48,9 poeng for juni. Natt til onsdag kom PMI-tallene fra Kina på 51,2, noe som indikerer en ekspansjon. PMI-tallene for eurosonen havnet på 47,4.

Positive tall for realøkonomien

Dagens makrotall hinter til at realøkonomien begynner å komme seg etter børskollapsen i vår. Videre kan de tyde på at man blir å se en appresiering av kronen og euroen mot dollaren.

Dagens ISM-tall er med å bekrefte dette. Ettersom man så en umiddelbar svekkelse i dollaren mot euroen, etter ISM-tallene ble sluppet. I skrivende stund er USD/EUR 0,880 og USD/NOK 9,52.