Nøkkeltall fra USA skuffet forventning

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,43 millioner forrige uke (per 27.juni).

Ifølge Trading Economics lå konsensusestimatet på 1,35 millioner førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var på 19,3 millioner per 20. juni. Forventning lå på forhånd på 19 millioner.

Handelsbalanse

USAs handelsbalanse for varer og tjenester endte med et underskudd på 54,6 milliarder dollar i mai, det viser tall fra Trading Economics.

Det var på forhånd ventet at handelsunderskuddet skulle komme inn 53 milliarder dollar. Underskuddet i april viste 48,4 milliarder dollar.

Markedsreaksjoner

Til tross for at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd skuffet forventning bykser fremtidskontraktene på de ledende amerikanske indeksene oppover. Torsdag ble også non-farm payrolls offentliggjort, tallene viste at det ble skapt 4,8 millioner nye jobber i USA, mot forventede 3,7 millioner.

Drøye timen før Wall Street åpner ligger Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite an til åpne opp henholdsvis 1,36, 1,22 og 1,28 prosent.