Sjeføkonom nedjusterer vekstestimatene for økonomien

Sjeføkonom i Goldman Sachs, Jan Hatzius, nedjusterer vekstestimatene for amerikansk økonomi, ifølge Marketwatch.

Hatzius peker på at smittesituasjonen i USA har blitt betydelig verre i løpet av de siste ukene. I tillegg peker sjefsøkonomen på at stater som representerer halvparten av hele landets befolkning, kun oppfyller ett eller ingen av de anbefalte kriteriene for gjenåpning fra Centers for Disease Control and Prevention.

Torsdag ble det registrert 57.232 nye smittetilfeller, noe som var ny rekord. Selv om smittetallene har falt noe tilbake de siste dagene, er fremdeles nye registrerte smittetilfeller høyere enn tidlig i juni.

Sjeføkonomen hadde tidligere en forventning om at amerikansk økonomi vil falle med 4,2 prosent, mens han nedjusterer til en nedgang på 4,6 prosent.

Goldman Sachs tror likevel at økonomien vil oppleve en rekyl på 5,8 prosent i 2021.

«For det første, andre store økonomier har kommet tilbake til gamle nivåer mens de håndterer viruset, noe som viser at fremgang er mulig. For det andre, retningslinjer og endring i oppførsel, som for eksempel å bruke ansiktsmasker tilbyr muligheten til å kontrollere viruset med begrenset tap i økonomien», forklarer Hatzius, ifølge Marketwatch.