Norsk BNP stiger, men skuffer

Nasjonalregnskapet viser at BNP for Fastlands-Norge steg 2,4 prosent fra april til mai, men falt 8,9 prosent fra februar til mai, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

Veksten kom etter to måneder med kraftige fall som følge av utbruddet av coronapandemien og påfølgende smitteverntiltak, men lå godt under det meglerhusenes makroøkonomer hadde sett for seg.

– Klart på den svake siden

DNB Markets ventet seg 4 prosent oppgang fra april til mai, Nordea Markets et sted mellom 3 og 4 prosent, mens Bloomberg-konsensus pekte mot 4,3 prosent.

Norges Banks prognose var for øvrig 3,5 prosent.

«Dette var litt dårligere enn ventet, og klart på den svake siden til Norge Bank. Imidlertid kan det være mye støy i BNP-tallene på månedsbasis, og tallene kan blir revidert neste måned», skriver analytiker Dane Cekov i dagens morgenrapport fra Nordea Markets.

Industrien videre ned

De største bidragene til mai-veksten kom fra helse og omsorg og annen personlig tjenesteyting, etter gjenåpningen av barnehager og virksomheter med én-til-én-kontakt i slutten av april. Det ga et positivt overheng ved inngangen til mai.

- Det var til dels svært sterk vekst i mai for noen av næringene som har vært mest preget av nedstengningen, sier sjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

I kultur, underholdning og annen tjenesteyting steg aktiviteten med over 50 prosent i mai, men nivået var fortsatt vesentlig lavere enn i februar.

Transport utenom utenriks sjøfart, samt overnattings- og serveringsvirksomhet, steg markant i mai, men aktivitetsnivået i disse næringene var fortsatt hhv. 30 og 60 prosent lavere i mai enn i februar.

Samtidig fortsatte nedgangen i forretningsmessig tjenesteyting, i deler av industrien, og i tjenester tilknyttet oljeutvinning. Dette dempet oppgangen for fastlandsøkonomien noe, skriver SSB.

Byks for konsumet

Husholdningenes konsum steg 4,8 prosent i mai etter to måneder med sterk nedgang.

Tjenestekonsumet steg samlet sett 5 prosent i mai, og barnehagetjenester og andre personlige tjenester trakk særlig opp. Overnattings- og serveringstjenester, samt transporttjenester steg også kraftig etter store fall de to foregående månedene, men var fortsatt på svært lave nivåer sammenlignet med februar.

Varekonsumet steg 4,5 prosent i mai. Det var særlig kjøp av klær og skotøy som trakk opp, men også kjøp av mat og drikkevarer steg.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital steg i mai etter nedgang i mars og april, og særlig kjøp av F-35 kampfly trakk opp.

Eksporten falt i fisk

Eksporten av tradisjonelle varer falt nye 4,5 prosent i mai, etter fall både i mars og april.

Fallet i mai ble drevet av lavere eksport av både metall og fisk. Nedgangen i metalleksporten skyldes særlig aluminium, som normalt har store leveranser til bilindustri og byggenæring.

Sett under ett var eksporten omtrent uendret sammenlignet med april, trukket opp av økt råoljeeksport.

Reduserte priser for naturgass, samt for tradisjonelle varer samlet sett, mer enn veide opp for en kronestyrkelse i mai, og sørget for at eksportverdien av tradisjonelle varer falt 8,3 prosent.

Samlet import var omtrent på samme nivå som for april, men dette skyldes delvis at forsvaret tok leveranse av tre nye F-35 kampfly.

