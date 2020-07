DNB Markets tror BNP-tall vil holde rentene nede lenge

Sesongjusterte tall fra SSB lagt frem i går viste at BNP for Fastlands-Norge steg 2,4 prosent fra april til mai. Fra februar til mai snakker vi likevel om et fall på 8,9 prosent.

– En skuffende rekyl

Etter å ha fordøyd tallene, holder sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets fast ved at dette er en skuffende rekyl for norsk økonomi.

«Så lenge vi unngår en ny runde med betydelig smitte tror vi veksten vil fortsette, men i et saktere tempo. Det vil ta tid før verdiskapningen i fastlandsøkonomien er tilbake til nivået før krisen. Vi anslår at det kan drøye til andre halvår i 2021», skriver hun i dagens morgenrapport.

«Dette er åpenbart et sterkt argument for at Norges Bank vil holde renten på rekordlave null prosent i en god stund fremover, til tross for den ferske rekylen i boligmarkedet», fortsetter hun.

– Ett svakt tall ikke nok

Norges Bank fremskyndet i juni sine prognoser for den første renteøkningen, og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets tror ikke gårsdagens BNP-tall får sentralbanken til å vakle.

Norges Banks prognose så for øvrig for seg en 3,5 prosent vekst i fastlands-BNP i mai.

«Veksten var klart på den svake siden av Norges Bank. Samtidig har mange andre nøkkeltall vært bedre enn ventet, og Norges Bank kommer ikke til å gå bort fra deres haukete syn på renten på grunn av ett svakere BNP-tall», skriver han i dagens morgenrapport fra meglerhuset.