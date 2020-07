Nøkkeltall fra USA bedre enn ventet

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1.314.000 personer sist uke (per 4. juli). Det viser nylig publiserte tall fra Trading Economics.

Det var på forhånd ventet en økning på 1.375.000 personer.

Fortsatt mange på trygd

Fire ukers snitt falt fra reviderte 1.503.750 til 1.437.250.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var per 27. juni på 18.062.000, ned fra 19.290.000.

- Jeg er overrasket og skuffet over at continuing claims ikke har falt mer, sier sjefsøkonom Stephen Stanley hos Amherst Pierpoint Securities til Marketwatch.

På bedringens vei

Til tross for at antall søkere til ledighetstrygd økte, viste tall for amerikansk sysselsetting at 4,76 millioner jobber ble skapt i juni måned. Totalt hentet det amerikanske jobbmarkedet inn 7,5 millioner jobber i mai og juni etter å ha tapt omlag 22 millioner jobber i løpet av de to første månedene av pandemien.

Majoriteten av økonomer ser på de månedlige jobbtallene som de mest pålitelige ettersom de illustrerer nettoeffekten, mens ledighetstrygd-tallene kun viser hvor mange som mistet jobben.