1,3 millioner nye søknader om dagpenger i USA

Men selv om tallet på folk som mister jobben øker saktere enn tidligere, er det over 19 millioner som stå ruten jobb, viser tall til og med 27. juni.

Et rullerende snitt for de siste fire ukene viser 1,44 millioner nye dagpengesøknader per uke. Selv om dette tallet er på vei ned etter hvert som økonomien åpnes igjen i kjølvannet av koronakrisen, er det langt høyere enn før pandemien slo til.

