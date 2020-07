Tidligere FDA-sjef mener én av 150 amerikanere er smittet av corona

Sjefen for Dallas Fed, Robert Kaplan, mener munnbind er det viktigste for amerikansk økonomi akkurat nå – viktigere enn både finans- og pengepolitikk.

– Hvis vi alle hadde brukt munnbind, ville det ha dempet overføringen av sykdommen betydelig, og økonomien ville ha vokst raskere, sier han til Fox Business, men legger likevel til at han venter et oppsving i veksten i andre halvår.

Samtidig tror Scott Gottlieb, den tidligere sjefen for Food and Drug Administration (FDA), nå at så mange som én av 150 amerikanere nå er smittet av coronaviruset.

– Vi må ha godt over 700.000 nye smittetilfeller per dag, selv om vi bare diagnostiserer rundt 60.000. (...) Da USA hadde 20.000 nye, diagnostiserte tilfeller per dag, trodde man at rundt én av 200 faktisk var smittet. Nå må antallet være høyere enn dette, sier han til CNBC.