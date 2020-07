Kina registrerer vekst etter coronapandemien

OPPSVING: Folk går med masker i Beijing. Et nytt koronautbrudd i byen ble raskt stanset.

OPPSVING: Folk går med masker i Beijing. Et nytt koronautbrudd i byen ble raskt stanset. Foto: NTB Scanpix

Veksten i annet kvartal var ikke stor. Med 1,3 prosent var den langt fra de 6,1 prosent som landet hadde i fjor. Men like fullt var det vekst, i motsetning til hva andre land som er rammet av viruset registrerer.

Analytikerne spår at Kina blir det eneste større landet som får vekst i år, delvis fordi landet var det første som ble rammet, og dermed også det første som fikk viruset under kontroll.

For året som helhet venter ekspertene en vekst i Kina på 1,7 prosent. IMF spår økonomisk nedgang for kloden som helhet og for de andre større økonomiene i verden.

Kina stengte i praksis ned all økonomisk virksomhet i flere måneder for å få kontroll på viruset. Fabrikker ble stengt ned, ansatte låst inn i hjemmene sine og nesten all reisevirksomhet blokkert.

Men dermed fikk de kontroll på viruset, og virksomheten har gradvis startet opp igjen. Et nytt utbrudd i Beijing ble raskt stanset.

