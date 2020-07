IMF: Verdensøkonomien er ikke friskmeldt ennå

Flere utfordringer står for døren, blant annet faren for en koronabølge nummer to, advarer IMF-sjef Kristalina Georgieva i en melding til G20s finansministre, som til helgen skal møtes i Saudi-Arabia.

I slutten av juni anslo IMF at koronapandemien har påvirket økonomien mer enn tidligere antatt og kom samtidig med et anslag om en tilbakegang globalt på 4,9 prosent i år.

Georgieva sier at den betydelige økonomiske støtten fra G20-landene bidro til å unngå et verre scenario, men hun legger til at «disse sikkerhetsnettene må opprettholdes og i enkelte tilfeller utvides».

Koronakrisen har ført til at svært mange mennesker verden over nå står uten jobb. Mange arbeidsplasser er kanskje borte for alltid, og mange trenger derfor hjelp og opplæring til å flyttes til nye sektorer, understreker IMF-sjefen.

– Hovedpoenget er at pandemien sannsynligvis vil føre til økt fattigdom og ulikhet, sier hun og påpeker samtidig at beslutningstakerne nå har «århundrets sjanse» til å bygge opp en bedre, grønnere og mer rettferdig verden.

(©NTB)