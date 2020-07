ESB holder renten uendret – holder kriseprogram åpent minst ut juni 2023

Aksjene i Europa holdt pusten før rentemøtet i den europeiske sentralbanken (ESB) ble holdt torsdag.

ESB holdt refi-renten på 0,0 prosent.

Banken holder også rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,5 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent.

Det var som ventet at analytikere og eksperter før møtet.

– Til tross for at flere ESB-direktører i det siste har ymtet om optimisme, tror vi at avgjørelsen om å bidra betydelig med kontantstøtte vil fortsette, sa Jim Reid, strateg i Deutsche Bank, før rentedommen.

Fastholder kriseprogram

ESB fastholder også rammen på PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) på 1.350 milliarder euro, ifølge TDN Direkt.

Det midlertidige aktivakjøpsprogrammet vil fortsatt vare til minst utgangen juni 2021 og i hvert fall inntil ESB vurderer at coronaviruskrisen er over.

Den europeiske sentralbanken vil reinvestere hovedstolen i PEPP inntil minst utgangen av 2022.

Bedre enn fryktet

Det andre kvartalet i 2020 har opplevd markant fall i økonomisk aktivitet, men det har gått bedre enn ventet.

– Det ser bedre ut enn det gjorde for to måneder siden. Vi har noe bedre optimisme med tanke på mindre fall i andre kvartal, og mulig vekst i tredje og fjerde kvartal, sier Luis de Guindos, visepresident i ESB, på et webinar med Goldman Sachs 8. juli.