Skuffende nøkkeltall fra USA

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1.300.000 personer sist uke. Det viser nylig publiserte tall fra Trading Economics.

Ifølge Trading Economics var det ventet at 1.250.000 amerikanere for første gang ville be om ledighetstrygd.

Mange på trygd

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA har nå vært minst 1 million i 16 uker på rad, ifølge CNBC.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var per 4. juli på 17,33 millioner, mot ventede 17,5 millioner.

Ifølge Marketwatch var økningen størst i delstatene Florida of California, som har opplevd stor økning i antall smittede av coronaviruset. Så langt er 3,5 millioner amerikanere smittet av viruset.