Russland kutter styringsrenten

Den russiske sentralbanken kutter styringsrenten til 4,25 prosent fra 4,50 prosent. Det var akkurat som ventet, ifølge Direkt Makro.

I starten av juni ble det kjent at russiske myndigheter vil iverksette krisetiltak for nesten 700 milliarder kroner for å redde økonomien i kjølvannet av coronapandemien.

Russland har fått bekreftet 800.849 smittetifeller av coronaviruset. Det betyr at verdens største land målt i areal er på en fjerde plass i antall smittetilfeller.