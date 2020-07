Økonomer bekymret til tross for sterke nøkkeltall fra Europa

BEKYMRING: Til tross for sterke nøkkeltall fra Europa fredag.

Tidligere fredag viste PMI-tallene fra Europa den sterkeste veksten på 2 år. PMI-indeksen for euroområdet var 54,8 i juli, mot 48,5 foregående måned, meldte TDN Direkt. Det er første gang økonomien i eurosonen viser vekst siden februar.

Innkjøpsledernes indekser (PMI) er økonomiske indikatorer hentet fra månedlige undersøkelser av private selskaper. En indeks over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.

Likevel grunn til bekymring

Til tross for at de europeiske nøkkeltallene viste sterke tegn på at deler av de europeiske økonomiene er på vei opp igjen, er det en rekke utfordringer som ulmer i bakgrunnen.

Tallene viser bedring i en periode der land har lettet på smittevernsrestriksjoner, noe som til dels har bidratt til en ny oppblomstring av smitte. Denne utviklingen hevder WHO er svært bekymringsverdig.

Den store bekymringen baserer seg derfor på hvorvidt bedrifter vil håndtere potensielle gjeninnføringer av restriksjoner. I tillegg har det blitt innført en rekke pengepolitiske tiltak for at bedrifter skal kunne håndtere implikasjonene coronakrisen bringer med seg. En rekke eksperter har stilt spørsmål ved hvordan bedrifter kommer til å overleve så snart disse tiltakene blir trukket tilbake.

– Det store bildet for eurosonen viser fortsatt en økonomi som kontinuerlig strever med de økonomiske konsekvensene fra coronakrisen og nedstengningene, sier Maddalene Martini fra Oxford Economics til Financial Times.

Hun legger likevel til, ifølge samme kilde, at den økonomiske aktiviteten i eurosonen trolig vil komme seg gradvis i løpet av det siste halvåret av 2020.