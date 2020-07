IFO-indeksen stiger for juli

TYSKLAND: Indeksen som måler tilliten i det tyske næringslivet steg for juli.

IFO-indeksen, som måler tilliten i næringslivet i Tyskland, steg til 90,5 for juli, sammenlignet med 86,3 for forrige måned. Det var på forhånd ventet 89,3, det skriver TDN Direkt.

Indeksen består av to deler, der første del måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og der del to tar for seg forventninger til fremtiden.

Indeksen for nåværende situasjon gikk opp fra 81,3 til 84,5, mens forventningsindeksen endte på 97,0, opp fra reviderte 91,6 i april.