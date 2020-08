Mener dollaren er truet

Dollarens suverene rolle som verdens hovedvaluta er under press, frykter Goldman Sachs.

Prisoppgangen på gull viser hvordan dollarens rolle som verdensvaluta er under press, mener Goldmans strateger.

Dollaren står overfor en rekke utfordringer. En av disse er frykten for at Fed skal skifte fokus og aktivt presse inflasjonen opp. Dessuten er den politiske usikkerheten svært høy og bekymringene øker for en kraftig oppblomstring av coronasmitten, mener Goldmans strateger, ifølge Bloomberg.

30 prosent opp

Goldman Sachs har til nå ventet en gullpris på 2.000 dollar pr. unse ett år frem. Dette heves nå til 2.500 dollar, 29,5 prosent over prisen tirsdag.

«Det er nå reell bekymring rundt varigheten av dollarens rolle som reservevaluta», skriver Goldman-strateg Daniel Sharp og hans kolleger.

«Gull er valutaenes “last resort”, særlig i en situasjon som dagens, hvor myndighetene underminerer sine betalingsmidler og sender realrentene til historiske bunner», skriver de videre.

Svakeste juli på ti år

Dollaren ligger samtidig an til å nå den svakeste julimåneden på et tiår, basert på Bloombergs Dollar Spot Index.

Gjeldsøkningen på grunn av coronakrisen øker også faren for svekket dollarverdi, mener Goldmans strateger.

Amerikansk statsgjeld er nå på over 80 prosent av BNP. Dette kan friste myndighetene til å jakte etter inflasjon, frykter Goldman.