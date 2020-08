Estimert BNP-fall i USA på 32,9 prosent

TØFFE TIDER: I USA. Her president Donald Trump.

TØFFE TIDER: I USA. Her president Donald Trump. Foto: NTB Scanpix

Ferske tall fra USA estimerer et BNP-fall på 32,9 prosent i andre kvartal målt i årlig takt. Det er det største fallet siden man begynte å måle, ifølge CNBC.

I forkant var det ventet at estimatet skulle vise et BNP-fall på minus 34,1 prosent, ifølge Trading Economist. De grusomme tallene skyldes selvsagt coronakrisen, og er preget av at USA var i lockdown i perioder av våren.

Det private forbruket falt med 34,1 prosent. Kjerne-PCE gikk ned med1,1 prosent i kvartalet, mens det var ventet en oppgang på 1 prosent, ifølge TDN Direkt.

I første kvartal falt BNP med 5 prosent, det største fallet siden siste kvartal i 2008 i forbindelse med finanskrisen.

Jobless claims

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,43 millioner forrige uke (pr. 25. juli).

Konsensus så for seg at 1,36 millioner førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, ifølge TDN Direkt.

Fortsatt søkende til arbeidsledighetstrygd (Continuing claims) steg med 867.000, en økning på 5,4 prosent, til 17 millioner (pr. 18. juli)