Boris tør ikke gamble med casinoer

Etter planen skulle casinoer, bowling-haller og skøytebaner gjenåpne lørdag. Det er nå utsatt minst to uker, varsler statsminister Boris Johnson.

Dessuten blir det maskepåbud ved besøk i museer og lignende publikumsplasser. Johnsen varsler at politiet vil skjerpe kontrollen av dette fra neste lørdag.

Storbritannia avviser imidlertid en mer vidtrekkende nedstenging.

«Vi bør nå trykke hardere på bremsene for å holde viruset under kontroll», sa Johnson under en pressekonferanse fredag.

Ble selv smittet

Johnson var lenge iherdig motstander av omfattende smitteverntiltak, og kjempet i det lengste mot stenging av skoler, universiteter og annet. Da dette til slutt kom på plass, var Johnson selv blant de smittede britene.

Tidligere har deler av den engelske regjeringen tatt til orde for strengere sosial kontroll og begrensninger, særlig i Nord-England.

Britiske myndigheter tror at R-raten for spredning av viruset nå er over 1 igjen i nordvest og sørvest i England.