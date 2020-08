Industrien tok telling

Det er ikke helt uvanlig at norske makroindikatorer utvikler seg penere enn andre lands. Det vanlige er imidlertid at de norske tallene er penere. Ikke denne gangen.

Innkjøpssjefindeksene for Kina steg begge mer enn ventet i juli. Den offisielle løftet seg fra 50,9 til 51,1, men det var den konkurrerende Caixin-indeksen som stjal showet.

Det var ventet en økning fra 51,2 til 51,9, men indeksen steg til 52,8 i juli. Dette er høyeste måling på mer enn ni år.

Analytikerne, herunder Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets, mener imidlertid at tallet må tolkes med varsomhet, og understreker at dette er vekst fra svake nivåer.

Bedre i Sverige og UK

Kina var mandag ikke alene om bedre industrisignaler enn ventet.

For norske bedrifter betyr det potensielt mye at britisk PMI skjøt i været, fra 50,1 til 53,3. Storbritannia kom sent i gang med nedstenging, og dermed også med gjenåpningen. Bedringen for industrien kommer derfor fra et svært lavt nivå.

Enda viktigere er bedringen for Sverige, der innkjøpssjefindeksen økte fra 47,6 til 51,0.

Delindeksen for sysselsettingen er fortsatt så svak som under 45. Alle andre delindekser er nå godt over 50.

I Taiwan passerte PMI 50, som skiller tilbakegang fra vekst, etter tre måneder under denne streken.

Australia har den siste uken hatt kraftig økning i coronasmitten, men PMI holder seg godt over 50-streken.

Også i Japan, Sør-Korea og Indonesia steg PMI mye, men til nivåer fortsatt under 50.

Forverring i Norge

I noen land er situasjonen forverret gjennom juli, blant annet i Vietnam, som nå er godt under 50.

Det samme gjelder i Norge. Sesongjustert falt PMI hele 5,5 poeng til 43,3. Delindeksen for produksjonen er på svake 41,8, som fortsatt er over bunn-noteringene i mars og april.

«Dette kan gjenspeile at industrien sliter med lav etterspørsel fra oljenæringen og utlandet. Samtidig er PMI for juli mer usikker enn andre måneder på grunn av feriestengingen», understreker seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets, som står bak beregningen av PMI-serien.