Ferske tall viser rekordfall i Sveriges BNP

Sveriges bruttonasjonalprodukt falt 8,6 prosent på kvartalsbasis, det fremgår av en oppdatering fra det svenske statistikkbyrået, SCB.

De opplyser at fallet er den største kvartalsvise nedgangen på 40 år.

Nedgangen er først og fremst drevet av lavere eksport og lavere forbruk blant husholdningene, ifølge SCB, den svenske statistikkmyndigheten.



TDN Direkt videreformidler at forventningen for BNP-tallene var en kvartalsvis nedgang på 7,6 prosent, hvilket vil si at de faktiske tallene er vesentlig dårligere enn det som var forventet.

Sammenlignet med fjorårets tilsvarende kvartal viser det en nedgang på 8,2 prosent.