Dollaren under 9 kroner for første gang siden januar

Onsdag ved 13.30-tiden koster en dollar 8,99 kroner. Det er første gang siden januar at dollaren er under 9 kroner. På det høyeste under coronakrisen, da oljeprisen kollapset, kostet en dollar nesten 12 kroner.

En euro koster samtidig nå 10,67 kroner, som er nokså stabilt med ellers i sommermånedene i år.

Dollaren svekkes også mot euroen. En dollar er nå lik 0,84 euro. Det er det laveste siden mai 2018.

Det kan pekes på flere årsaker til at dollaren har svekket seg den siste tiden. Coronaviruset har blant annet rammet USAs økonomi hardere enn Europa og Asia.

Yale-økonom Stephen Roach har siden starten av sommeren ventet at dollaren skal bli svakere. Han sa da at dollaren kunne svekke seg med 35 prosent mot andre store valutaer på grunn av nasjonens underskudd.