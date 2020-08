Handelsbalansen i USA gikk med et underskudd på 50,7 milliarder dollar i juni, fra et revidert underskudd på 54,6 milliarder i mai. Det skriver TDN Direkt.

Samme kilde videreformidler fra Direkt Makro at forventningen lå på et underskudd på 50,1 milliarder dollar. Det vil si at de faktiske tallene var marginalt svakere enn forventningene.