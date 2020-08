SJEF: Bank of Englands sjef Mark Carney.

SJEF: Bank of Englands sjef Mark Carney. Foto: NTB Scanpix

Bank of England holder styringsrenten uendret på 0,1 prosent.

Sentralbanken ser arbeidsløsheten på 7,5 prosent ved utgangen av året. Bank of England uttaler at de hele tiden vil vurdere inngrep mot den økonomiske skaden som har skjedd som følge av coronaviruset. Sentralbanken mener de økonomiske utsiktene er usikre.

Bank of England anslår at BNP for andre kvartal har vært 20 prosent lavere i 2020 kontra fjerde kvartal 2019 i Storbritannia.

Se hele rapporten her.