Høy inflasjon stiger videre

STIGENDE: Prognosene fra Ingrid Solberg og Øystein Olsen i Norges Bank viser høy og så stigende inflasjon ut året. Foto: Are Haram

I juni steg norsk inflasjon til 1,4 prosent, mens kjerneinflasjonen nådde 3,1 prosent. Mandag publiserer SSB trolig minst like høye tall for juli, tror Norges Bank, mens konsensus ligger litt under.

Uansett er Norge inne i en fase med stigende kjerneinflasjon. Kun svært lave kraftpriser hindrer at dette har slått ut også i total inflasjon så langt.

De seneste månedene har kronesvekkelsen i starten av coronakrisen slått tydelig ut i importerte priser, mens hjemlige varer har vist mer stabil prisvekst.

Billig strøm

Våren og sommeren har stort sett vært en kamp, hvor ekstremt lave strømpriser trekker inflasjonen ned, og det meste annet trekker opp.

DNB Markets tror at strømprisene trakk KPI-veksten ned fra 1,4 til 1,2 prosent, men også at kjerneinflasjonen øker videre til 3,2 prosent.

JOKEREN: Mengder av vann har holdt strømprisene og dermed total inflasjon nede så langt. Foto: NTB Scanpix

Handelsbanken Capital Markets tror på litt lavere inflasjon nå, 3,1 prosent for kjernen, før prisveksten skyter fart og når 3,5 prosent før året er omme.

Norges Bank venter 1,4 prosents inflasjon og at kjerneinflasjonen øker videre til 3,2 prosent.

Det som vil øke kjerneinflasjonen ytterligere, er prisene på mat, drikke og klær, tror DNB Markets. Kronesvekkelsen vil fortsatt ha effekt, men denne avtar nå.

TBU revurderer

Om inflasjonen i juli var omtrent som ventet, betyr det at lønnsforhandlingene mest sannsynlig gjennomføres ut fra et for lavt anslag på årets inflasjon.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått årets inflasjon til 1,2 prosent. TBU har samtidig varslet at inflasjonsanslaget kan bli endret i løpet av august på grunn av årets ekstra store usikkerhet rundt slike anslag.

Kjerneinflasjonen så langt i år har vært 2,7 prosent (og blir 2,8 prosent innen september, om det går slik Norges Bank tror, før årsgjennomsnittet ender på 3,0 prosent).

Total inflasjon har vært lavere, 1,15 prosent, og dermed tett på TBUs anslag. Dersom Norges Banks anslag for de kommende månedene går inn, stiger snittet til 1,4 prosent med en tilsynelatende stigende trend, slik at 2020 ender med et gjennomsnitt på 1,6 prosent i Norges Banks anslag.