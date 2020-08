Arbeidsmarkedsrapporten fra USA viste bedre tall enn fryktet

Det var ventet stor spenning til fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, som karakteriseres av mange som «månedens viktigste tall».

For juli kom tallet inn på at 1,763 millioner arbeidsplasser ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i februar. Det var ifølge CNBC ventet en økning på 1,48 millioner, hvilket kun tilsvarer omtrent en tredjedel av rekordhøye 4,8 millioner for juni.

Arbeidsledighetsraten var 10,2 prosent. Lønnsveksten på årsbasis var i juli 4,8 prosent, mot en ventet vekst på 4,2 prosent.



Det er likevel verdt å merke seg at det var et uvanlig stort sprik mellom analytikernes forventning for fredagens jobbtall. Ifølge undersøkelser fra MarketWatch varierte forventningene mellom alt fra en nedgang på 280.000 til en oppgang på 4 millioner.

– Det er vanskelig å analysere eller modellere noe som aldri har skjedd før, hevdet Dan North, sjeføkonom i Euler Hermes, ifølge MarketWatch.

Store konsekvenser

Det er flere årsaker til at det var ventet stor spenning til fredagens tall. Det er derfor verdt å merke seg at til tross for at tallet slo forventning, viser dette at økningen i arbeidsplasser faller betydelig fra juni.

For det første kunne et svakt tall legge press på de amerikanske myndighetene for å få på plass en ny finanspolitisk redningspakke, etter den forrige opphørte 31. juli.

Videre kunne svake tall medføre problemer for den sittende presidenten, Donald Trump, som desperat prøver å innhente den ledelsen Joe Biden har før høstens presidentvalg.

Non-farm payrolls beskrives ofte som «månedens viktigste» tall da det ikke tar med med landbruket i beregningen på grunn av store sesongvariasjoner.