Ledighetsfallet bremser i USA

I juni steg amerikansk sysselsetting med hele 4,8 millioner personer. Før fredagens offisielle amerikanske arbeidsmarkedstall var det ventet fortsatt sterke tall, men likevel et fall på to tredjedeler til under 1,5 millioner.

Også denne måneden viste tallene seg litt bedre enn ventet. Totalt økte sysselsettingen med nesten 1,8 millioner personer.

Det uventet sterke tallet slo umiddelbart ut i oljeprisen, som øyeblikkelig steg 0,7 dollar fatet, for så å skli under 45 dollar fatet igjen. Dollaren sank tilbake under 9 mot norske kroner, trolig på senkede skuldre og frykt for en brattere nedtur.

I stedet for det forventede fallet i ledigheten fra 11,1 til 10,5 prosent, sank ledighetsraten til 10,2 prosent.

Etter fallet på 1,4 millioner personer i juli, er nå 16,3 millioner personer arbeidsledige. De aller fleste av disse regnes som midlertidig arbeidsledige.

Fjernet 42 prosent

I mars og april forsvant over 22 millioner arbeidsplasser.

Siden har det vært gradvis bedring i tre måneder. Totalt er 9,1 millioner flere mennesker sysselsatt gjennom mai, juni og juli. Dette tilsvarer 42 prosent av stupet på vei inn i coronakrisen.

Fallet er langt mindre for ledigheten, for hver eneste måned må det skapes et par hundre tusen arbeidsplasser i USA for å holde tritt med tallet på nye arbeidssøkere.

Likevel er ledighetsraten ned fra 14,7 prosent på det verste til nå, til like over 10 prosent.

Gjennom høsten 2019 og starten på 2020 var ledigheten tidvis nede i historisk lave 3,5 prosent.

Mindre motvind?

Gjennom sommeren har USA ikke hatt samme bedring i coronasituasjonen som Europa. I stedet har en rekke delstater hatt sine verste uker i juli. Helt i det siste har imidlertid tallet på nye smittede i USA snudd nedover, mens smittetallene har begynt å stige igjen i Europa.

Situasjonen for USA er blandet, men ikke veldig løfterik, mener Danske Bank. ISM for tjenestesektoren viste denne uken overraskende sterk stigning, til 58,1. Det oppveies av langsommere bedring i arbeidsmarkedet.

Den fortsatt høye arbeidsledigheten «er til særlig bekymring» fordi det så langt går tregt i arbeidet med å forlenge perioden med ekstra dagpenger under coronakrisen, skriver Danske Bank i en Ukefokus-rapport.

VENTER FORTSATT BEDRING: Knut Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets tror imidlertid at USA klarer å unngå nye, drastiske nedstengninger. Derfor tror han at ledigheten vil fortsette ned de kommende månedene.

Skjebnen til den nye amerikanske krisepakken vil langt på vei avgjøre om markedene går på en ny runde med uro over helgen, tror Danske Bank.