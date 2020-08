KPI steg 0,7 prosent i juli

Konsumprisindeksen (KPI) var opp 0,7 prosent fra juni til juli, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen var i juli en vekst på 1,3 prosent.

SSB påpeker at myndighetenes tiltak for å begrense coronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i juli. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet.

«Tjenester der det i juli har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer», heter det.

Den største bidragsyteren til oppgangen i juli var matvarer, som hadde en prisøkning på 3,7 prosent. Det var ifølge SSB særlig prisøkninger på kjøtt, meieri- og sukkervarer som medvirket til oppgangen i matvareprisene.

Priser på transporttjenester samt drivstoff og smøremidler bidro også til oppgangen

I motsatt retning trakk prisene på klær og skotøy, som falt med 2,8 prosent som følge av sommersalg.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,9 prosent i juli.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 3,5 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) var uendret fra juni til juli. Over året falt produsentprisene 13,3 prosent.

Prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og råolje utjevnet ifølge SSB øvrige prisnedganger i energivarer og enkelte industrinæringer.