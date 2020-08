Analytikere er negative til utsiktene for økonomien

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland, som måler hvor positive analytikere og investorer er til tysk økonomi, overrasket ifølge TDN Direkt.

I august var indeksen på 71,5 poeng, mot 59,3 poeng i forrige måned. Det var også betydelig bedre enn forventningen på 58 poeng, ifølge Direkt Makro.

Vurderingen av den nåværende situasjonen var minus 81,3 poeng i måneden, fra minus 80,9 poeng måneden før. Det var på forhånd ventet en negativ indeksverdi på 68,8 poeng.

Dersom verdien i indeksen er positiv, indikerer det at flertallet er positive til fremtiden og motsatt for en negativ verdi. Ifølge TDN Direkt vil dette være en ledende indikator for utviklingen i eurosonen fremover.