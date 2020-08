Storbritannias BNP raste 20,4 prosent i andre kvartal

Storbritannias økonomi krympet med hele 20,4 prosent i andre kvartal, målt mot kvartalet før.

Ifølge Bloomberg er dette den største BNP-smellen i Europa i perioden, og også større enn i USA. Det er dessuten den største nedgangen som er målt i Storbritannia noen gang.

Det betyr også at Storbritannia er tilbake i resesjon, for første gang siden 2009, med to sammenhengende kvartaler med BNP-fall.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor, var brutto nasjonalprodukt ned 21,7 prosent.

Ifølge TDN Direkt, som viser til Direkt Makro, var det ventet et BNP-fall på 20,5 prosent på kvartalsbasis og en nedgang på 22,4 prosent på årsbasis.

Ifølge Bloomberg tyder responsen i pundkursen på at det kraftige fallet var ventet.

Økning i industrien

Tall for industriproduksjonen tegner samtidig et bilde av bedring. I juni, den siste måneden i andre kvartal, var industriproduksjonen opp 9,3 prosent fra mai.

Sammenlignet med juni i fjor var industriproduksjonen imidlertid 12,5 prosent lavere.

Estimater fra Direkt Makro indikerer forventninger om en økning på 9,2 prosent i industriproduksjonen fra mai til juni, mens utviklingen på årsbasis var ventet til minus 12,8 prosent.