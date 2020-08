Ferske tall fra eurosonen viser markant BNP-fall

Ferske makrotall for euroområdet viste et handelsoverskudd på 21,2 milliarder euro i juni, sammenlignet med et overskudd på 9,4 milliarder euro for samme måned året før. Det gjengir TDN Direkt fra Direkt Makro.

BNP i eurosonen var ned 15,0 prosent på årsbasis i andre kvartal, og på kvartalsbasis var BNP-veksten ned 12,1 prosent. Dette er helt på linje med forventningene. Det skriver samme kilde.